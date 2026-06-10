Jean-Paul Dastillung reprend les rênes de Moselle Fibre

Jean-Paul Dastillung retrouve la présidence de Moselle Fibre. Réunis le 27 mai, les élus du syndicat mixte ont reconduit le vice-président du Département de la Moselle à la tête de la structure chargée du déploiement du réseau fibre sur le territoire. Il sera épaulé par six vice-présidents pour cette nouvelle mandature.

Créé en 2015, Moselle Fibre est devenu un acteur clé de l’aménagement numérique départemental. Le syndicat pilote le déploiement du très haut débit dans les zones moins denses, là où les opérateurs privés investissent peu. En dix ans, plus de 6 000 kilomètres de fibre optique ont été installés, permettant le raccordement de 160 000 logements et entreprises dans plus de 500 communes mosellanes.

Un levier d’attractivité pour la Moselle

Au-delà du simple accès à Internet, le réseau porté par Moselle Fibre constitue un enjeu économique majeur pour le département. Télétravail, implantation d’entreprises, maintien des services publics ou encore développement des usages numériques : la fibre est devenue un critère d’attractivité incontournable pour les territoires ruraux comme urbains.

Sous la présidence de Jean-Paul Dastillung, la structure devra désormais préparer les futurs enjeux numériques : montée en puissance des services connectés, cybersécurité, inclusion numérique ou encore adaptation des infrastructures aux nouveaux usages. Une mission stratégique à l’heure où la compétitivité des territoires passe aussi par leur connectivité.