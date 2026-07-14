L'ARS et la Carsat BFC renforcent leur partenariat pour la prévention





Basées à Dijon, l'ARS BFC et la Carsat BFC franchissent une nouvelle étape dans leur coopération. Réunis le 7 juillet à Gray, les dirigeants des deux organismes ont officialisé leur premier accord-cadre pour la période 2026-2028. Cette convention vise à mieux coordonner leurs actions afin de prévenir la perte d'autonomie, d'anticiper les besoins des habitants et d'adapter les réponses aux réalités des territoires.





Cinq priorités pour les trois prochaines années





Cette convention s'inscrit dans la continuité d'actions déjà menées conjointement. Les deux partenaires collaborent notamment autour du dispositif facilitant le retour à domicile après une hospitalisation, des Ateliers Bons Jours consacrés au bien vieillir, du programme OMEGAH destiné aux résidents d'EHPAD, du relayage à domicile pour soutenir les aidants ainsi que du Plan national de prévention des chutes. Ces initiatives constituent le socle d'un partenariat appelé à se développer.





Le partenariat s’articule autour de cinq axes de travail. Les deux institutions souhaitent favoriser le bien vieillir et préserver l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Elles entendent également améliorer la préparation des sorties d'hospitalisation, poursuivre les actions de prévention en santé sur l'ensemble du territoire, renforcer l'accompagnement des publics les plus fragiles, notamment en matière de santé mentale, et développer la prévention des risques professionnels dans les secteurs sanitaire et médico-social.





Au-delà de cet accord, l'ARS et la Carsat souhaitent associer les collectivités, les établissements, les professionnels de santé, les associations et les services de proximité afin d’améliorer durablement la santé et le quotidien des habitants de Bourgogne Franche-Comté.



