Le réseau routier du nord de Nancy retrouve sa fluidité. Le vendredi 10 juillet 2026, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a annoncé la réouverture officielle du pont de la RD47b à Thézey-Saint-Martin. L'infrastructure, qui enjambe la Seille, redevient accessible après un chantier de démolition et de reconstruction de six mois financé à hauteur de 2 millions d'euros.

Un ouvrage modernisé pour sécuriser les flux routiers

Ce projet massif s'inscrit dans le programme départemental de sécurisation des ouvrages d’art. L'ancienne structure datant de 1954, usée et devenue obsolète, a été entièrement remplacée par un pont moderne de 40 mètres de long. Conçu avec une charpente mixte alliant acier et béton, l'ouvrage intègre désormais une circulation à double voie. Cet aménagement améliore nettement le confort et la sécurité des automobilistes, tout en optimisant le transit des marchandises et des actifs au sein du bassin économique local.

Une infrastructure résiliente et un impact social local

Sur le plan technique, les appuis de la structure unique ont été implantés en retrait du lit mineur de la Seille. Cette architecture spécifique augmente la résilience du pont face aux crues, limitant ainsi les risques d'interruption de trafic à l'avenir. Sur le plan socio-économique, le chantier a été confié au groupement d’entreprises Berthold, Durmeyer et Eurovia. Cette enveloppe de 2 M€, intégralement portée par le Département, a également généré un impact social concret grâce à la réalisation de 940 heures d’insertion professionnelle.

Le respect strict du calendrier de livraison permet une reprise immédiate de l'activité routière, garantissant la pérennité à long terme de cet axe d'échange régional.