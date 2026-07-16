Le chantier de mise en conformité des réseaux d’assainissement a débuté en juin sur le secteur de Condren-Viry-Noureuil, une intervention rendue nécessaire au regard des nouvelles normes de réglementation imposées en matière environnementales. En cas de fortes pluies, la station d’épuration de Tergnier arrive vite à saturation, alors que la station voisine de Chauny dispose de capacités mieux dimensionnées.

L’opération technique consiste donc à établir une liaison entre les deux systèmes, plus de 3 km de canalisations seront implantées et un poste de refoulement sera créé, permettant ainsi d’éviter des débordements en cas de précipitations exceptionnelles, explique Thierry Boutilly, directeur des services techniques de la CACTLF. Le président de la CACTLF, Bernard Brochain, et le vice-président, Jean Farez, rappellent que le projet était en réflexion depuis plusieurs années, l’objectif étant de retenir, parmi les solutions techniques possibles, la plus adaptée aux besoins du territoire et la moins coûteuse.

Optimiser l’existant

La solution qui consistait à construire des bassins de rétention a été abandonnée au profit d’un projet plus innovant qui présente l’avantage d’utiliser les réseaux de canalisations déjà existants. Un système de vannes hydrodynamiques installées sur les réseaux va permettre de stocker de manière temporaire l’eau provenant des pluies courantes tandis qu’en périodes de fortes pluies, les vannes s’ouvriront automatiquement.

L‘ouverture et la fermeture des vannes sont gérées par un système informatique de surveillance des trois bassins d’orage situés sur Tergnier et Condren. Cette option retenue pour la mise en place d’un réseau mieux adapté aux fortes pluies présente également l’avantage d’optimiser le traitement de l’eau avant son retour en milieu naturel. La mise en service du système est programmé pour la fin d’année 2026.