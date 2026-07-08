Le Tour de France servira de cadre à une opération originale de recrutement le 16 juillet en Bourgogne. Organisée par Adecco et France Travail Bourgogne-Franche-Comté, cette édition baptisée «Du Stade vers l’Emploi» rassemblera 40 demandeurs d’emploi et six recruteurs sur les derniers kilomètres de la 12ᵉ étape, entre Granges et Chalon-sur-Saône. L’objectif est de créer un contexte propice aux échanges en dehors des entretiens classiques. Les recruteurs conserveront leur anonymat jusqu’au déjeuner afin de privilégier des rencontres fondées sur les comportements, les qualités humaines et la spontanéité plutôt que sur les parcours professionnels.



La journée débutera par un accueil des participants et un échauffement collectif avant le départ du peloton à 12h30. Après une arrivée prévue vers 13h30 à Chalon-sur-Saône, les participants partageront un déjeuner en plein air. Les recruteurs dévoileront ensuite leur identité avant le lancement d’un job dating organisé dans les locaux de France Travail. Un espace permettra également aux candidats d’imprimer leur CV sur place afin de préparer leurs échanges avec les entreprises.

Un recrutement plus inclusif

Cette opération s’inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Adecco et France Travail destiné à faciliter le retour à l’emploi, notamment pour les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le dispositif «Du Stade vers l’Emploi» mise sur des activités sportives collectives pour rapprocher entreprises et candidats dans un environnement moins formel. L’objectif est de valoriser les savoir-être, de réduire les préjugés liés au recrutement et d’encourager des échanges plus naturels.



Après une première expérience organisée en 2025 à Lille, cette nouvelle édition s’intègre à un programme plus large qui prévoit une cinquantaine d’événements en Bourgogne-Franche-Comté afin de multiplier les opportunités de rencontre entre recruteurs et demandeurs d’emploi.