Porté par plusieurs annonces d'investissements industriels dans le Grand Est, notamment celle du constructeur allemand Daimler Truck, le territoire régional renforce son attractivité auprès des entreprises internationales. Cette dynamique offre de nouvelles perspectives à la Meuse, qui entend séduire davantage d'industriels grâce à un foncier compétitif, une situation stratégique au carrefour de la France, de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, ainsi qu'un tissu économique diversifié dans la métallurgie, la mécanique, le bois, l'agroalimentaire et la logistique. Les zones d'activités, les infrastructures de transport et l'accompagnement proposé par Meuse Attractivité constituent également des atouts pour accueillir de nouveaux projets. Dans un contexte où les entreprises recherchent des sites rapidement opérationnels, le département mise sur sa disponibilité foncière et des coûts d'implantation maîtrisés pour renforcer son attractivité. Au-delà des futures implantations, l'enjeu est de soutenir l'emploi, les sous-traitants locaux et les recettes fiscales des collectivités.

Réindustrialisation : les territoires renforcent leur attractivité

À l'échelle nationale, la concurrence entre territoires s'intensifie pour capter les investissements étrangers. Les collectivités misent sur des terrains disponibles, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures performantes et un accompagnement des entreprises afin d'attirer de nouvelles activités. Chaque implantation industrielle génère des retombées économiques durables : créations d'emplois, développement de la sous-traitance, investissements immobiliers et recettes fiscales. Pour des territoires ruraux comme la Meuse, cette nouvelle dynamique représente une opportunité de renforcer durablement leur développement économique.