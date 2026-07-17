Du changement à la tête de la Pépinière de la Tuilerie de l'agglomération d'Hénin-Carvin. Laeticia Troilo devient responsable de la pépinière et succède à Monsieur Arnaud Laurent, resté en poste pendant 10 ans. Laeticia Troilo est, durant son parcours professionnel, passée par la grande distribution, notamment au sein du groupe Auchan, et a participé au développement de produits de marque de distributeur, de leur conception à leur commercialisation en magasin en France et en Europe, avant d'entrer à la communauté d'agglomération Hénin-Carvin (CAHC) en 2011.

Son nouveau poste de responsable couvre la gestion et l’animation de la pépinière, de l’hôtel d’entreprises, ainsi que la commercialisation des 22 autres bâtiments économiques de l’agglomération.

Une pépinière qui fête ses 10 ans en 2026 et qui fait partie d’un ensemble de 24 bâtiments à vocation économique que possède la CAHC. L’ambition de la pépinière, depuis sa création, est de permettre à des porteurs de projets de disposer d’espaces à loyers modérés et de services supports pour leur permettre de tester, consolider et développer leur activité sur une période de 4 ans maximum.