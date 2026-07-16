







Le secteur du commerce en Côte-d'Or a été à l'honneur lors de la récente édition des Trophées du Commerce, où plusieurs commerçants, artisans et unions commerciales ont été distingués pour leur dynamisme et leurs initiatives. Parmi eux, la fédération des commerçants Shop In Dijon a décroché un titre de lauréat régional et défendra les couleurs de la Bourgogne Franche-Comté lors de la finale nationale des Trophées du Commerce, prévue en septembre. Cette édition a permis de mettre en lumière l'engagement des acteurs du commerce de proximité et leurs projets en faveur de l'attractivité des territoires.





Le jury territorial a également récompensé Citiz Bourgogne Franche-Comté, RMD (Store) et Gamecash Franchise, tandis que le Coup de cœur du jury a été attribué à L'Atelier des Bonbons. Les distinctions ont salué des initiatives contribuant au dynamisme du commerce local.





Des candidats côte-d'oriens, tels que Mend Me – Réparons la mode, En Vous Temps, Halmahera – Épicerie fine et Spot Literie, ont également participé à cette édition, illustrant la diversité et la capacité d'innovation du tissu commercial du département.