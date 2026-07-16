Bercy publie un projet de dépenses ultramaîtrisées pour 2027

Le gouvernement a publié ce jeudi 16 juillet son projet de dépenses pour un budget 2027 de sauvegarde républicaine, selon le ministre des Comptes publics David Amiel, marqué par une hausse des dépenses de l'État quatre fois inférieure à l'inflation, hors défense et intérêts de la dette. En juin, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait écrit aux ministres pour leur demander de revoir à la baisse leurs demandes initiales. Résultat, hormis la hausse des dépenses de Défense (+6,4 milliards d'euros) et la charge de la dette (+12,3 milliards), le gouvernement affiche l'ambition de limiter l'an prochain la progression des dépenses ministérielles à 0,4%.

Livre ouvert

Le gouvernement demandera également aux collectivités territoriales, dont il ne maîtrise pas les budgets, de ne pas augmenter leurs dépenses au-delà de l’inflation en 2027. Cette année, Bercy a procédé par une démarche "inédite", confier à quatre économistes reconnus, d'écoles économiques différentes, le soin d'examiner les comptes publics "à livre ouvert" depuis fin mai, a rappelé M. Amiel. Leur rapport rendu mercredi est alarmant, signalant que le déficit public, prévu à 5% du PIB cette année - et donc bien supérieur aux 3% exigés par Bruxelles - pourrait déraper à 5,9% l'an prochain, et même 6,8% en 2030, à politique économique inchangée. Dans leur rapport, les économistes n'excluent pas qu'il faille recourir à des hausses d'impôts pour arriver à rattraper le déficit, dans une moindre mesure toutefois que les baisses de dépenses. Ils préconisent un effort de 126 milliards d'euros d'ici à la fin du prochain quinquennat, à entamer impérativement dès 2027. L'inaction l'an prochain, préviennent-ils, aurait "un coût rédhibitoire", et, a estimé M. Amiel. "Il faut stopper cette machine infernale de la dette publique qui nous étrangle", a-t-il lancé.



