



La vente de charité « Clos de Vougeot pour l’abbaye de Cîteaux » poursuit sa préparation en vue de son rendez-vous du 19 septembre. Au total, 148 domaines et maisons donateurs se sont engagés à participer à l'événement. Cette initiative est organisée au profit de la restauration du Définitoire de l'abbaye de Cîteaux, un édifice cistercien du XVIIᵉ siècle.





Un catalogue en cours de finalisation

Les organisateurs poursuivent l'élaboration du catalogue qui présentera les lots proposés lors de cette édition. Celui-ci réunira les cuvées offertes par les 148 domaines et maisons donateurs, qui figureront au catalogue Christie’s de la vente de charité « Clos de Vougeot pour l'abbaye de Cîteaux ». Cette étape marque une nouvelle phase de préparation avant le lancement des enchères en ligne, fixé au 4 septembre. Les amateurs et les collectionneurs internationaux pourront participer aux enchères à distance, via la plateforme Christie’s. Le catalogue rassemblera 61 appellations distinctes, dont 24 Grands Crus, 19 Premiers Crus, 17 appellations Villages et une appellation étrangère.

La vente au marteau se tiendra le 19 septembre au Château du Clos de Vougeot, lors du dîner de gala, dont le menu, réalisé par la cheffe Alexandra Bouvret et sa brigade, a été dévoilé.



