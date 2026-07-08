Le projet éolien des Ailes de la Grosne entre dans une nouvelle phase. À l'issue des élections municipales, les communes partenaires ont confirmé leur position conformément aux dispositions prévues dans leur accord. Matour a choisi de poursuivre son engagement et renforce sa présence au capital de la société de projet. La commune reprend les parts détenues jusqu'ici par Tramayes et Saint-Pierre-le-Vieux, qui ont décidé de se retirer. Sa participation passe ainsi de 6,4% à 19%. Les autres partenaires, BayWa r.e., la SEM Saône-et-Loire Énergies Renouvelables (SELER) et Énergie Partagée, poursuivent également leur implication.

L'ouverture du capital reste proposée aux communes volontaires du territoire de Saint-Cyr-Mère-Boitier jusqu'à la fin de l'année. Lancé en 2024, le projet vise à produire de l'électricité renouvelable à Matour Ouest dans le cadre d'un partenariat réunissant collectivités, citoyens et acteurs privés.

Des études qui confortent le potentiel du site

Les travaux techniques se poursuivent avec des résultats encourageants. La campagne de mesure du vent réalisée par technologie LIDAR entre la fin de l'année 2025 et le printemps 2026 fait apparaître un potentiel éolien supérieur aux estimations initiales. Ces premières conclusions renforcent l'intérêt du site retenu, même si les analyses se poursuivent. Les inventaires naturalistes doivent s'achever à l'automne. Ils seront complétés par des études paysagères, acoustiques, hydrogéologiques et d'accès afin d'évaluer la faisabilité du projet et d'en définir les caractéristiques.

Les partenaires annoncent également la reprise des réunions d'information avec les habitants dès la rentrée. Ces échanges auront pour objectif de présenter l'avancement des études, d'expliquer les prochaines étapes et de répondre aux questions des acteurs locaux, dans la continuité de la démarche de concertation engagée depuis le lancement du projet.