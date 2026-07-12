La révision des directives européennes sur les produits du tabac et la publicité revient au cœur de l’actualité après les accusations du Comité national contre le tabagisme (CNCT), qui dénonce une campagne d’influence menée par l’industrie du tabac lors de la consultation publique lancée par la Commission européenne. Selon l’organisation, une partie des contributions françaises aurait été générée par un outil d’intelligence artificielle développé par Philip Morris International. Cette consultation intervient alors que Bruxelles prépare une évolution du cadre réglementaire concernant les cigarettes, les cigarettes électroniques, le tabac chauffé et les autres produits contenant de la nicotine, avec de possibles restrictions renforcées sur les arômes, la publicité et la commercialisation. En Meuse, ces changements sont suivis avec attention par les buralistes, déjà confrontés aux mutations du marché. Dans ce territoire rural, où ces commerces contribuent au maintien des services de proximité, la baisse progressive des ventes de tabac accélère leur diversification vers les jeux, les services de paiement, les relais colis, la presse ou encore d’autres prestations du quotidien afin de préserver leur équilibre économique.

Les commerces ruraux accélèrent leur diversification

À l’échelle nationale, les 23 000 bureaux de tabac français poursuivent leur transformation face au recul de la consommation de cigarettes. Les futures règles européennes pourraient accélérer cette diversification, avec des investissements dans de nouveaux services. En Meuse, l’enjeu dépasse la seule activité liée au tabac : ces commerces participent au maintien des services de proximité, à l’attractivité des communes et à la vitalité économique des territoires ruraux.