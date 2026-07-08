Le 6 juillet, les groupes et coopératives Roquette, VIVESCIA, et Siplec E.Leclerc ont signé un partenariat de 3 ans. Ce partenariat doit permettre la production d'éthanol bas carbone issu des filières françaises, une première sur le segment des biocarburants routiers.

Le projet s'appuie sur un programme d’agriculture régénérative et sur une démarche d’industrie de pointe engagée bas carbone, et doit accélérer la transition écologique de la mobilité en France. Dans ce partenariat, VIVESCIA (groupe coopératif céréalier français), fournit, avec les volumes de blé issus des exploitations engagées dans TRANSITIONS, un programme qui pilote et accompagne le passage à l'agriculture régénératrice et bas carbone sur des cycles longs de cinq à sept ans. Roquette produit l'éthanol sur son site de Beinheim, et Siplec E.Leclerc est opérateur de continuité, car spécialiste de l'incorporation d'éthanol dans les essences.

«Ce partenariat donne toute sa cohérence à notre filière éthanol. En associant des céréales françaises issues de l’agriculture régénérative à un outil industriel fortement décarboné, nous démontrons qu’une filière française bas carbone, du champ à la route, est aujourd’hui une réalité. C’est un modèle vertueux qui conjugue performance industrielle, souveraineté et transition climatique», précise Xavier Galliot, Directeur du développement durable & de l’engagement des parties prenantes de Roquette.

«Nous sécurisons un approvisionnement français bas carbone et garantissons que chaque litre vendu à la pompe est adossé à des pratiques agricoles concrètes, mesurées, rémunérées. C'est ce qu'on attend d'une transition réussie : qu'elle paye ceux qui la font, et qu'elle reste accessible à ceux qui en bénéficient», ajoute Michel-Édouard Leclerc, Président du Comité Stratégique du Mouvement E.Leclerc.