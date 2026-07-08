La préfecture de Saône-et-Loire a décidé de classer l'ensemble du département en niveau de risque sévère pour les feux de forêt et d'espaces naturels à compter du 6 juillet 2026. Cette décision s'accompagne d'un renforcement des mesures destinées à limiter les départs de feu.

Les feux festifs sont désormais interdits, tout comme les barbecues, sauf dans les espaces privés ou les parkings d'habitations et d'établissements recevant du public, à condition qu'un moyen d'extinction soit disponible et que le feu reste sous surveillance. Les pétards et feux d'artifice utilisés par des particuliers sont également prohibés. Les spectacles pyrotechniques et certains feux d'artifice professionnels restent possibles sous conditions, après autorisation des autorités compétentes et dans le respect des distances de sécurité avec les zones boisées.



Des règles en forêt et pour les activités agricoles

Des restrictions spécifiques s'appliquent également dans les forêts et dans un périmètre de 200 mètres autour de ces espaces. Tout apport de feu ou d'objet susceptible de provoquer une ignition, comme les cigarettes ou les briquets, est interdit. Le bivouac et le camping sauvage avec utilisation de feu sont proscrits. Les brûlages de déchets végétaux, de rémanents forestiers et agricoles ainsi que des pailles issues des distillations sont suspendus.

Les activités agricoles restent autorisées, mais les récoltes de céréales, d'oléagineux, de protéagineux, l'ensilage du maïs ainsi que les travaux de fenaison, de fauche et de pressage devront être réalisés avec un moyen de communication et des équipements d'intervention, comme un extincteur, une tonne à eau ou un déchaumeur lorsque celui-ci est requis.

Les déplacements des véhicules et des piétons demeurent autorisés, hors des restrictions habituelles, sur les routes et dans les agglomérations. Ces mesures visent à réduire le risque de départ et de propagation des incendies dans un contexte de vigilance renforcée.