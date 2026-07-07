Produire une électricité décarbonée ne suffit plus : encore faut-il garantir sa continuité d'injection sur le réseau. C'est tout l'enjeu auquel sont confrontés les producteurs indépendants d'énergie photovoltaïque, dont le modèle économique repose sur une disponibilité maximale de leurs installations. Sur le parc solaire de Verneuil 3, exploité par Rubis Photosol dans la Nièvre, la filiale Photom Services a ainsi déployé la solution EcoStruxure Transformer Expert de Schneider Electric afin de surveiller en temps réel l'état de santé des transformateurs haute tension. Basée sur des capteurs connectés, de l'intelligence artificielle et l'expertise des équipes techniques, cette technologie permet de détecter les premiers signes de dégradation avant qu'une panne ne survienne. «L'intelligence artificielle traduit en temps réel les signaux faibles détectés sur les équipements, mais elle ne remplace pas l'expertise humaine. C'est un binôme entre l'IA et les spécialistes de Schneider Electric comme ceux du client qui permet de prendre les bonnes décisions», explique Cyril Chativat, directeur de l'activité Énergies renouvelables France chez Schneider Electric.

Une maintenance prédictive qui évite des remplacements inutiles

Les premiers résultats sont significatifs. Alors que les méthodes classiques conduisaient à envisager le remplacement de quatre transformateurs, l'analyse fine des données a montré qu'un seul équipement présentait un risque réel. Celui-ci a d'ailleurs pu être reconditionné en changeant notamment son huile, évitant ainsi la fabrication d'un transformateur neuf. À la clé : 420 000 euros d'économies et 55 tonnes de CO₂ évitées. La solution contribue également à sécuriser la continuité de service, avec un objectif de disponibilité des parcs photovoltaïques pouvant atteindre 99%.

Pour Cyril Chativat, cette approche répond à plusieurs enjeux stratégiques. «Aujourd'hui, un transformateur est un équipement critique. S'il tombe en panne, la centrale ne peut plus injecter d'électricité sur le réseau. Or les délais d'approvisionnement de certaines pièces peuvent atteindre jusqu'à deux ans sur certains modèles. Pouvoir anticiper les défaillances devient donc essentiel», souligne-t-il. Au-delà des gains économiques, cette maintenance prédictive participe aussi à la souveraineté énergétique. En prolongeant la durée de vie des équipements, elle limite le recours à de nouveaux transformateurs, souvent importés, tout en réduisant leur empreinte carbone. Schneider Electric estime que cette technologie, déjà déployée sur d'autres marchés internationaux, est appelée à se généraliser dans les infrastructures d'énergies renouvelables, où la disponibilité des équipements constitue désormais un levier de compétitivité autant qu'un enjeu de sécurité énergétique.