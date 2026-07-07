Les acteurs de l'innovation en santé se sont retrouvés le 23 juin à la Biobanque de Picardie du CHU Amiens-Picardie pour un meet-up consacré aux capacités de cette structure de recherche. Cette rencontre, organisée par innov'a, visait à rapprocher les entreprises, les porteurs de projets et les équipes scientifiques afin de mieux faire connaître les expertises disponibles sur le territoire.

Les participants ont découvert les infrastructures, les équipements et les services proposés par la biobanque, créée en 1991. Sa mission consiste à conserver et à mettre à disposition des échantillons biologiques ainsi que les données associées pour accompagner les travaux de la communauté scientifique. Les échanges ont également permis de rappeler l'importance de la phase pré-analytique, déterminante pour garantir la qualité et la fiabilité des résultats de recherche.

Favoriser les synergies régionales

Au-delà de la visite, cette initiative avait pour ambition de renforcer les liens entre les différents acteurs de l'écosystème régional. Les participants ont pu identifier des compétences mobilisables à différentes étapes des projets de recherche et découvrir plusieurs équipements technologiques, dont un nouveau système automatisé destiné au traitement des échantillons biologiques. Les discussions ont également porté sur les défis à venir, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle, l'exploitation des données de santé et les enjeux liés à la sobriété énergétique.

Les organisateurs estiment que ces échanges peuvent favoriser l'émergence de nouvelles coopérations et accélérer le développement de projets innovants. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de valoriser les compétences, les infrastructures et les savoir-faire présents en région. De nouveaux rendez-vous sont d'ores et déjà annoncés après l'été afin de poursuivre cette dynamique de découverte et de mise en réseau des acteurs de l'innovation en santé.