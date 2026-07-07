Le quartier des Vaucrises, à Château-Thierry, franchit une nouvelle étape dans son renouvellement urbain. À l'occasion de la visite de Patrice Vergriete, président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), aux côtés de la préfète de l'Aisne, Fanny Anor, les partenaires du projet ont présenté les avancées de cette opération engagée dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Mené par la Ville et le bailleur Clésence, le projet prévoit la rénovation de 536 logements, la démolition de 30 logements devenus inadaptés, la requalification des espaces publics, la création de nouveaux lieux de vie ainsi qu'une refonte des voiries et des mobilités. La première phase des travaux, réalisée entre 2024 et 2025, représente un investissement de 2,98 millions d'euros HT, dont 535 195 euros financés par l'État via l'ANRU, le Fonds vert et la Dotation politique de la ville. Une seconde tranche, programmée entre 2027 et 2030, mobilisera 6,84 millions d'euros HT, avec un soutien prévisionnel de plus d'un million d'euros de l'ANRU.

Un moteur pour l'économie des territoires

Au-delà de l'Aisne, les projets de renouvellement urbain constituent un levier majeur d'investissement public et de développement économique. La modernisation des quartiers soutient l'activité des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'ingénierie et de l'architecture tout en favorisant l'emploi local. Ces opérations permettent également de renforcer l'attractivité des villes, de valoriser le patrimoine immobilier, d'améliorer les mobilités et de maintenir les services publics de proximité.