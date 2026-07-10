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Sign’A2S embellit le pont des Fusillés à Nancy avec l’artiste Amandine Trendel

La société Sing’A2S, spécialisée dans le marquage au sol à l’aide de peintures et d’enduits à base d’eau, vient d’achever un chantier urbain artistique sur le pont des Fusillés à Nancy. Elle a retranscrit des motifs élaborés par l’artiste murale nancéienne Amandine Trendel dans le cadre du projet d’urbanisme transition de la Métropole du Grand Nancy. 

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© E.Varrier. Le pont des Fusillés de Nancy accueille une signalétique artistique élaborée par l’artiste Amandine Trendel et appliquée la société Sign’A2S de Messein.

© E.Varrier. Le pont des Fusillés de Nancy accueille une signalétique artistique élaborée par l’artiste Amandine Trendel et appliquée la société Sign’A2S de Messein.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 10 juillet 2026 - Mis à jour le 10 juillet 2026

Des motifs artistiques pour marquer les esprits ! Sur le pont des Fusillés, les passants ont dorénavant sous leurs pas de vives couleurs et représentations artistiques histoire de marquer l’identité visuelle du site dit des Terres Vives à Nancy !

Les offres visuelles ont été élaborées par l’artiste-designer local, Amandine Trendel dans le cadre de ce projet d’urbanisme transitoire mené par la Métropole du Grand Nancy.

Côté application, la société Sign’A2S de Messein, pilotée par Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, a mis en action son matériel de marquage 100% électrique et appliqué sur pochoir leur peinture 100% écologique à l’eau (ADN de l’entreprise).

«Nous avions déjà travaillé avec Amandine Trendel, notamment sur la place de la République. Notre vision de marquage et signalétique 100% écologique se marie parfaitement avec l’approche de l’artiste», assure Anne-Sophie Charles.

Créée en juin 2023, Sign’A2S continue à tenter de démocratiser son approche écologique du marquage au sol. Pas facile de changer les mentalités...

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