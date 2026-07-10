Des motifs artistiques pour marquer les esprits ! Sur le pont des Fusillés, les passants ont dorénavant sous leurs pas de vives couleurs et représentations artistiques histoire de marquer l’identité visuelle du site dit des Terres Vives à Nancy !

Les offres visuelles ont été élaborées par l’artiste-designer local, Amandine Trendel dans le cadre de ce projet d’urbanisme transitoire mené par la Métropole du Grand Nancy.

Côté application, la société Sign’A2S de Messein, pilotée par Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, a mis en action son matériel de marquage 100% électrique et appliqué sur pochoir leur peinture 100% écologique à l’eau (ADN de l’entreprise).

«Nous avions déjà travaillé avec Amandine Trendel, notamment sur la place de la République. Notre vision de marquage et signalétique 100% écologique se marie parfaitement avec l’approche de l’artiste», assure Anne-Sophie Charles.

Créée en juin 2023, Sign’A2S continue à tenter de démocratiser son approche écologique du marquage au sol. Pas facile de changer les mentalités...