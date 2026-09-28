Lille : le Triplex muscle l’offre sportive du quartier «Saint-So»

Après deux ans de travaux, la Ville de Lille a inauguré, mercredi 23 septembre, le Triplex. Un complexe de 2 300 m² au cœur de l’ancienne friche ferroviaire Saint-Sauveur. Rue Camille Guérin à Lille, il compléter la transformation de l'emblématique quartier Saint-So, au coeur de la capitale des Flandres. Le complexe peut accueillir près de 400 personnes. Parmi eux, les scolaires, clubs, associations et autres structures municipales.

L’opération représente un investissement de 9,6 millions d'euros, dont 5,3 financés par la Ville de Lille. Le projet bénéficie également de 2,5 millions au titre de la dotation politique de la ville, un million d'euros de la MEL, 498 000 euros de l’Agence nationale du sport et 300 000 euros du Département du Nord.

Bâtiment passif

L'infrastructure se distingue aussi par ses performances énergétiques. Conçu selon les principes du bâtiment passif, il répond aux exigences de la certification Passivhaus, avec des besoins en chauffage inférieurs à 15 kWh/m²/an et une consommation d’énergie primaire inférieure à 120 kWh/m²/an. Orientation des façades, isolation, ventilation naturelle et protections solaires doivent notamment limiter les déperditions et améliorer le confort thermique.

L'infrastructure constitue ainsi une nouvelle pièce du futur écoquartier Saint-Sauveur, aménagé sur une friche de 23 hectares entre les quartiers Centre et Moulins. Le projet prévoit à terme 11 hectares d’espaces verts, dont les 4,8 premiers hectares du parc ont été inaugurés en juin. Un nouvel équipement qui accompagne la mutation d’un ancien site ferroviaire en quartier mêlant logements, nature, culture, loisirs et équipements publics.