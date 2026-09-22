«Tous les voyants se sont mis au rouge». Lundi soir, juste avant le conseil municipal, Angelo Tonelli, le maire d’Abbeville, entouré de son équipe, a annoncé, lors d’une conférence de presse mettre un terme au projet de beffroi-musée Boucher-de-Perthes-Manessier. Voté par l’ancienne majorité menée par Pascal Demarthe, il s’élevait à 30,5 millions d’euros, sans compter environ deux millions d’euros de fonctionnement par an, soit la totalité de l’épargne brute actuelle de la ville, celle finance, voirie, écoles et bâtiments.



Un rapport d’analyse attendu mi octobre

Le nouveau maire a qualifiée cette décision de «difficile mais inévitable» et a évoqué un projet «insoutenable pour les finances» alors que la ville de 22 500 habitants vient d’entrer dans le réseau d’alerte préfectoral des finances locales et que le plan de financement reposait à 87% sur des concours non encore acquis. La ville aurait été endettée durant 27 ans. Cette décision a été prise alors que le marché de construction de 15,8 millions d’euros hors taxes n’était pas attribué. Les offres sont remises. Le rapport d’analyse est attendu le 15 octobre.

Selon la municipalité, tant qu’il n’est pas signé, la sortie coûte quelques dizaines de milliers d’indemnités. Après, plusieurs millions : «L’objectif est désormais de construire une nouvelle trajectoire, compatible avec les capacités d’investissements et de fonctionnement de la collectivité», explique l’élu. A noter que pour prendre sa décision, la commune a fait appel à SQPR conseil, cabinet référent des collectivités et associations dans la conduite de projets stratégiques et leur mise en œuvre opérationnelle situé à Lyon.

Il devait se développer sur 3 400 m2

Pour rappel, le nouveau beffroi-Boucher-de-Perthes-Manessier devait être inauguré fin 2028. Il devait se développer sur 3 400 m2, contre 2 000 pour l’ancien musée, qui a déjà été en partie rasé. 300 m2 devaient être dédiés à une partie de la donation du peintre Alfred Manessier. La municipalité planche donc déjà sur un nouveau projet :

«Nos équipes sont déjà au travail pour développer un projet qui sera moins couteux, plus patrimonial, innovant et davantage ouvert à différents publics et sur les espaces publics de la ville, a poursuivi Angelo Tonelli. Soyez certain que nous saurons rebondir en nous adaptant aux contraintes budgétaires et que nous reviendrons vers vous dans quelques mois avec un projet de très grande qualité».











