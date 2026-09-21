La modification des conditions du contournement de Laon par la RN2 est lancée. Le projet de mise à 2x2 voies de la RN2 entre Laon et Avesnes-sur-Helpe est porté par l’État et inscrit dans le Pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache. Dans ce cadre, deux réunions publiques ouvertes à tous se tiendront à Laon, le mercredi 30 septembre à 18 h au Club House du Palais des Sports et à Chambry, le mercredi 14 octobre à 18 h au Foyer culturel Gérard Philipe. Le périmètre de l’opération intéresse en particulier les communes d’Athies-sous-Laon, Étouvelles, Chambry, Chivy-lès-Étouvelles et Laon et plus généralement l’ensemble de la Communauté d’agglomération de Laon ainsi que les territoires proches, utilisateurs de la RN2.

2x2 voies avec terre-plein central

La concertation a pour but d’informer le public, d’échanger et de débattre sur le projet à un stade encore amont (stade des études préliminaires) et sur les deux variantes d’aménagement proposées. Et aussi de répondre aux questions et de recueillir les avis, réactions et propositions pour éclairer la décision qui doit être prise par l’État sur la poursuite du projet et notamment sur une variante d’aménagement.

Les deux variantes proposées consistent en un élargissement sur place de la RN2 actuelle avec la création à chaque fois d'un terre-plein central, non existant aujourd'hui. La variante A prévoit la mise à 2x2 voies de la RN2 en route non express à 90 km/h. Le statut « non express » autorise la circulation des véhicules lents (engins agricoles, voitures sans permis, etc.). La variante B prévoit la mise à 2x2 voies de la RN2 en route express à 110 km/h. Le statut « express » n’autorise pas la circulation des véhicules lents ; ces véhicules sont reportés sur un itinéraire de substitution, à créer à partir du réseau existant de voiries et de chemins, qui représente environ 15 km.

La concertation présentera également les travaux d’un premier aménagement qui sera réalisé à court terme entre le pont d’Ardon et le giratoire de l’Escargot, compte tenu de l’accidentologie pour en améliorer la sécurité. Les personnes intéressées peuvent en parallèle s’informer sur le site internet rn2.fr, dans les mairies concernées, au siège de la Communauté d’agglomération de Laon et sur la page Facebook «Projet de mise à 2x2 voies de la RN2 entre Laon et Avesnes-sur-Helpe».