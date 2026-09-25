"Bienvenue à Le Pen Land": virée discrète de Glucksmann dans le bassin minier du Pas-de-Calais

"C'est qui? Le préfet?" Quasi incognito, Raphaël Glucksmann, candidat de la primaire de la gauche pour la présidentielle, était vendredi dans la circonscription de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, pour afficher sa volonté de n'abandonner "aucune terre au RN".

L'ancien bassin minier, c'est une terre "traditionnellement de gauche qui bascule au RN", parce "qu'elle a été abandonnée" progressivement par les dirigeants politiques, souligne M. Glucksmann, en évoquant la désindustrialisation et la raréfaction des services publics.

Le "message" qu'il veut porter en venant ici, "il est simple: on n'abandonne vraiment aucune terre au RN", martèle-t-il.

"On doit montrer que la politique peut encore transformer la vie, changer le cours des choses, réimplanter des usines, permettre aux travailleurs de vivre dignement de leur travail", proclame-t-il dans une salle municipale à Courrières, une mairie socialiste proche de Hénin-Beaumont, le fief électoral de Mme Le Pen.

Dans la salle se trouve une cinquantaine de personnes, sympathisants ou militants de gauche, souvent d'un certain âge et généralement acquis à sa cause. Comme Hélène Dembreville, 60 ans, une médecin addictologue de l'Aisne, qui apprécie notamment son côté "respectueux au lieu d'être vociférant".

"Bienvenue à Le Pen Land" lance à l'eurodéputé Sylvain, un travailleur social de 52 ans, dépité de constater l'enracinement croissant du Rassemblement national dans le bassin minier. Le parti d'extrême droite y contrôle désormais 14 mairies et quatre circonscriptions.

Raphaël Glucksmann "a peut-être raison" d'aller "le plus possible vers les gens, vers les Français, en redéveloppant la démocratie sociale. C'est de cette façon-là peut-être qu'on y arrivera," veut croire Sylvain.

Christine Leclerc, habitante de Courrières retraitée de l'Education nationale âgée de 63 ans, approuve également cette stratégie, tout en redoutant que la gauche sociale-démocrate soit inaudible face aux extrêmes.

"J'ai déjà essayé de discuter avec des gens qui votent RN", confie-t-elle à l'AFP.

"Et je me rends compte que vraiment, la base de l'électorat RN, on n'arrive pas à les convaincre. On a l'impression qu'on a deux langages différents. On ne parle pas des mêmes choses, ils restent concentrés sur les immigrés, sur trop d'aides", se désole-t-elle.

Bâton de pèlerin

"On part de très loin", reconnaît M. Glucksmann. "Il faut prendre son bâton de pèlerin".

Lui veut aller "absolument partout". "Il y en a qui feront des meetings immenses, moi je multiplierai les salles comme celle-ci" pour "renouer le dialogue" avec les électeurs, promet-il.

En matinée, celui qui cherche ainsi à casser son image de bobo parisien a brièvement déambulé dans le "7", un quartier ouvrier dans la commune voisine de Montigny-en-Gohelle, tirant son nom d'un ancien puits de mine, et dont plus de 400 logements sociaux sont en cours de rénovation.

L'air décontracté, il échange avec une habitante relogée plusieurs mois à quelques mètres de sa maison en chantier. "C'est le bazar", souffle-t-elle. "On reviendra quand ce sera rangé!" lance M. Glucksmann en riant.

D'autres habitants passent sans mot dire devant le leader de Place publique, semblant visiblement ignorer son identité.

"C'est qui? Le préfet?" demande à l'AFP une jeune mère de famille tenant une poussette.

La jeune femme, qui veut rester anonyme, a déjà sa "petite idée" pour qui voter à l'élection présidentielle, mais souhaite taire sa préférence. "Vous voyez les prix du gasoil? On ne vit plus", s'indigne-t-elle.

"Quand Marine Le Pen propose d'abolir la loi SRU (qui fixe des quotas de logements sociaux à atteindre dans les communes urbaines, NDLR), les gens d'ici, ils entendent ça?" demande M. Glucksmann à son entourage.

"Non, c'est trop technique", lui répond en soupirant Marcello Della Franca, le maire PS de Montigny-en-Gohelle, qui l'accompagne.