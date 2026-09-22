Accompagnée d'élus locaux et régionaux, dont le maire de Liverdun, Sébastien Dosé, la dirigeante est venue constater l'avancement de cette opération de transition écologique et d’infrastructure routière. Ce projet structurant, d'un montant de 2 300 000 € TTC entièrement pris en charge par le Département, vise à pérenniser l’ouvrage d'après-guerre et à y intégrer une passerelle dédiée aux mobilités douces.

Un défi technique au service de l'attractivité territoriale

Débutés en 2025, les travaux ont franchi une nouvelle étape avec l'achèvement des opérations de sauvegarde et de sécurisation de la structure existante. Le chantier se concentre désormais sur la création de la passerelle suspendue. Fixée par des consoles métalliques sur la face aval du pont, cette voie de 2,50 mètres de large sera dotée d'un platelage en bois. Elle assurera une connexion sécurisée entre les quartiers et se raccordera à la future piste cyclable Liverdun-Frouard. Ce projet connexe, porté par le Bassin de Pompey, doit être livré en janvier prochain. Lors de la visite, le maire a salué la rigueur des équipes de l'entreprise Berthold, confirmant que les délais initiaux sont respectés.

Vers une réouverture progressive du réseau routier

Le calendrier de fin de chantier se précise pour les usagers de cet axe régional. Totalement fermé depuis le début de l'été, le pont de Liverdun amorcera sa réouverture à partir du 1er novembre 2026. La circulation routière, incluant les transports en commun, s'effectuera d'abord de manière alternée en journée pendant les interventions sur la passerelle. Elle sera rétablie à double sens les soirs et les week-ends.

L'ouverture totale de l'infrastructure, passerelle piétonne et cyclable comprise, est officiellement programmée pour le courant du mois de décembre.