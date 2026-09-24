Canal Seine-Nord Europe : l'écluse de Montmacq prend forme

L'écluse de Montmacq – Cambronne-lès-Ribécourt fait partie des ouvrages majeurs du Canal Seine-Nord Europe, parmi les six écluses qui seront au total construites le long du canal. Alors que les travaux préparatoires ont débuté en 2021, la construction de l'écluse a commencé à l'été 2024.

De 6,41 mètres de chute au total à sa finalisation, l'écluse de Montmacq connaît de nouveaux travaux. Après la finalisation des terrassements de la tête amont de l’écluse au début de l’été, les travaux de génie civil, comprenant notamment le bétonnage de la majorité des radiers, qui se sont poursuivis en juillet et août 2026, la construction du sas et des têtes amont et aval est en cours.



Les parois de l'écluse prennent forme et se réalisent en deux étapes appelées les «levées». La Société du Canal Seine-Nord Europe explique : «Une première levée est réalisée sur une hauteur d’un peu plus de trois mètres en conservant les butons, installés lors des terrassements, pour maintenir les parois moulées. Ils sont démontés progressivement, avant la réalisation de la deuxième levée qui s’élèvera à un peu plus de neuf mètres, pour atteindre le haut du sas». Une plateforme trimodale (fer, route, fleuve) est également en cours d’aménagement sur son volet ferroviaire.



Pour découvrir les étapes du chantier, depuis le 17 avril 2026, un belvédère a été installé aux abords du chantier pour observer l’avancement du chantier. Accessible depuis le chemin de halage à Thourotte, après avoir traversé le pont sur le canal latéral à l’Oise, il permet d’observer les travaux en cours et de découvrir les grandes étapes de travaux grâce à des panneaux d’information.