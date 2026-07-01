Une salle de fitness et de soins, une blanchisserie intégrée, le tout dans une démarche pour obtenir le label Écolabel version hôtellerie ! L’Hôtel du Parc de Pont-à-Mousson, ouvert depuis quatre ans, affiche ses nouveaux développements après avoir assis son positionnement.

Cette ancienne maison bourgeoise «qui fêtera l’an prochain ses deux cents ans», comme l’assure Roxane Fioretti, réceptionniste principale de l’établissement estampillé Logis Hôtel au cœur du parc verdoyant apportant un cachet certain à l’endroit, a été acquise en 2022 par Stéphane Pizelle, expert-comptable de la région et sa compagne.

«Sur Pont-à-Mousson, deux établissements hôteliers ont fermé, notre offre alternative permet, à notre niveau, de répondre aux besoins», assure-t-il.

Avec ses 16 chambres, son spa, son volet appart ’hôtel (deux appartements dans une annexe), l’hôtel a réussi à fidéliser une clientèle principalement de professionnels en déplacement toute l’année.

Démarche Écolabel en cours

«60% de l’activité est tournée vers les professionnels et le tourisme d’affaires. Le reste ce sont les touristes notamment à la période estivale qui commence», assure Roxane Fioretti qui pilote l’établissement depuis septembre dernier après deux ans d’alternance en Bachelor développement commercial via Groupe Alternance.

Situé sur l’axe de la Véloroute 50 (l’hôtel est labellisé Accueil Vélo) et sur des itinéraires des adeptes des deux routes motorisées (l’hôtel est Relais motards) captent une clientèle de passage pendant les mois d’été.

L’importance du parc (2 500 m²), une salle de séminaires, le cadre cosy, se prête à l’accueil et organisation de séminaires et autres événementiels.

«En la matière, nous avons une clientèle d’entreprises de groupes fidèles à l’image de Saint-Gobain Pont-à-Mousson. La restauration et l’activité traiteur sont externalisées».

Engagé aujourd’hui dans une démarche d’obtention de l’Écolabel, l’Hôtel du Parc poursuit son développement histoire de continuer à imprimer sa marque.