LaBelleMontagne acquiert Cosmic Jump 54 à Nancy

Cosmic Jump 54 de Nancy dans le giron de LaBelleMontagne ! Le groupe vosgien vient d’annoncer son acquisition regroupant les trois marques Cosmic Jump, Cosmic Kids et Cosmic Park.

LaBelleMontagne poursuit sa diversification dans le secteur des loisirs indoor en pleine croissance !

À l’automne dernier, LaBelleMontagne a ouvert à Jeuxey près d’Épinal, le 1055, premier complexe de loisirs indoor dans les Vosges.

Situé à Nancy, du côté de la rue Marcel Brot, le Cosmic Jump 54 affiche 6 000 m² de loisirs immersifs (un bowling de 12 pistes, un laser game de 800 m², un action Game Prison Island avec 28 cellules, un espace trampoline de 600 m², des activités immersives genre quizz et karaoké, un Cosmic Kids de 1 500 m², des jeux d’arcade et une offre de bar et petite restauration).

Pôle loisirs indoor

«Avec cette acquisition, nous affirmons notre volonté de structurer et de développer un pôle dédié aux loisirs indoor, en complément de nos activités de plein air et de montagne», assure le groupe.

Acteur reconnu du tourisme et des loisirs, LaBelleMontagne poursuit sa stratégie visant à élargir ses activités au-delà de la montagne.

Historiquement spécialisé dans la gestion des stations de ski à taille humaine (La Bresse-Hohneck dans les Vosges, Risoul dans les Hautes-Alpes, le groupe a développé des activités complémentaires permettant de proposer une offre de loisirs toute l’année à l’image des bases de loisirs nautiques Wam Park ou à l’exploitation du téléphérique de la Citadelle de Namur.