Le 2 juillet, à Lille, l'organisme de formation spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, Handiwork, a remis des attestations de compétences de son dispositif «Handiwork Découverte» à ses stagiaires.

Ce sont 24 stagiaires qui, tout au long de l'année, ont été accompagnés au sein de 6 entreprises et 6 établissements médico-sociaux, en constituant des binômes d'accueil avec des personnes de l'entreprise. Le programme Handiwork Découverte s’adresse aux personnes en situation de handicap accompagnées par des établissements médico-sociaux (IME, ESAT, ITEP, SESSAD…). Il leur permet d’effectuer, pendant dix mois, des séances hebdomadaires de trois heures en entreprise, encadrées par un formateur expert Handiwork, pour développer des compétences professionnelles de savoir-faire et de savoir-être, en situation réelle de travail, selon la méthode FEST (Formation en Situation de Travail).

Handiwork annonce qu'en 2025, au niveau national, 622 stagiaires ont été accompagnés, avec des taux de satisfaction de 92 % côté stagiaires, 96 % côté établissements médico-sociaux et 98 % côté entreprises partenaires.