Face à l’essor du e-commerce, La Poste a investi 40 millions d’euros dans un nouvel hôtel de logistique urbaine, doté d’une plateforme de 12 000 m2 à Lezennes, sur l’ancien site de tri postal, une friche de 5 hectares. Le site regroupe les équipes des trois centres de distribution de Lesquin, Villeneuve d’Ascq et Lille, soit 200 personnes qui œuvrent quotidiennement. «Cette nouvelle plateforme industrielle centralise les activités de courrier, de colis, d’imprimés publicitaires mais aussi des activités de logistique et de traitement de tri pour des clients BtoB», explique Elodie Vandenkerkhof, directrice du site. En pleine croissance, ce sont 18 000 colis qui sont traités chaque jour grâce à 140 tournées de livraisons colis qui livrent une trentaine de communes allant d’Armentières à Cysoing. S’ajoutent également une cinquantaine de tournées de distribution du courrier.

Des livraisons colis en forte augmentation

«Depuis le Covid, l’e-commerce a explosé et les clients commandent aussi bien un paquet de croquettes qu’une tondeuse, des meubles ou un arbre, observe-t-elle. Les colis sont de plus en plus volumineux.» Pour optimiser cette activité, le site dispose d’une machine nouvelle génération entièrement automatisée. Capable de trier 6 900 colis par heure, cette machine hors normes occupe les trois quarts de la salle de production. Elle se déploie sur 9 000 m2 et alimente 48 quais de chargement:déchargement.

Face à une décroissance certaine du courrier – estimée entre 8 et 9% par an –, La Poste s’adapte et anticipe la montée du colis. L’an prochain, ce sont les activités courrier et colis de Roubaix qui rejoindront ce nouvel hub logistique urbain avec l’intégration d’une quarantaine de personnes supplémentaires. Pour répondre aux enjeux climatiques et responsables, une livraison des colis à faibles émissions est assurée par une flotte composée à 70% de véhicules électriques.

«Au sein de la plateforme, toutes nos places de stationnement sont équipées de manière à être 100% en tout électrique dès l’année prochaine, renseigne Elodie Vandenkerkhof. En parallèle, nous sommes déjà en mode doux décarboné en centre-ville de Lille puisque nous assurons l’ensemble des livraisons de colis à vélo cargo.» Construit à partir de 13 000 m3 de béton concassé issu de la démolition de l’ancien bâtiment, le site est également peu énergivore grâce aux 2 000 m2 de panneaux photovoltaïques qui ornent son toit végétalisé.