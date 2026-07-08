Château-Thierry s'engage pour le dynamisme des bords de la Marne. La Ville vient d'acquérir la structure de l'ancien bar-restaurant La Capitainerie lors d'une vente aux enchères organisée le 2 juillet, à l'Hôtel des ventes de Maître Sophie Renard, à Brasles. Après avoir décidé, lors du Conseil municipal du 9 avril dernier, de racheter les actifs d'exploitation afin d'assurer la continuité de l'activité, la Ville devient désormais propriétaire du bâtiment. Il s'agit donc d'une nouvelle étape dans ce dossier.

Un appel à projets à venir

La Ville fait valoir que dans ce secteur à fort potentiel touristique, le lieu constitue un enjeu majeur pour le développement et l'attractivité de la cité poétique. Cette acquisition permettra à la Ville de maîtriser l'avenir de ce lieu, de définir un projet cohérent avec les aménagements réalisés sur les bords de Marne et d'accompagner son développement sur le long terme. La prochaine étape sera de lancer un appel à projets afin de sélectionner le futur exploitant de l'établissement. En parallèle, la Ville travaille en lien étroit avec Voies Navigables de France (VNF) dans le cadre d’un conventionnement global pour la gestion des bords de Marne. Sans ce partenariat, la maîtrise et la cohérence du site ne pourraient être pleinement assurées.

«Nous avions pris l'engagement de devenir propriétaires de cette structure afin de maîtriser son avenir. C'est désormais chose faite, souligne Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. Cette acquisition nous permettra de dessiner un projet cohérent pour ce lieu stratégique et de poursuivre la valorisation des bords de Marne au bénéfice de l'attractivité de Château-Thierry».