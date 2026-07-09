La filière mer normande se dote d’un nouvel outil

À Granville, la CCI Ouest Normandie renforce son soutien à la filière ressources marines-aquaculture avec le lancement de «L’Étal se cuisine». Cette remorque immersive permettra d’organiser des démonstrations culinaires, des ateliers pédagogiques et des actions de sensibilisation sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de mieux faire connaître les espèces locales, valoriser les savoir-faire des professionnels et renforcer l’attractivité des métiers liés à la mer, dans un contexte où la filière doit répondre à des enjeux de renouvellement des compétences et de valorisation des productions locales. Soutenu par plusieurs acteurs publics, le projet accompagne les transformations économiques et environnementales d’une filière stratégique pour le territoire.

Les filières maritimes face aux défis économiques

À l’échelle nationale, les secteurs de la pêche et de l’aquaculture doivent accélérer leur adaptation face aux évolutions des modes de consommation, aux contraintes environnementales et aux enjeux de souveraineté alimentaire. Les initiatives de valorisation des produits locaux constituent un levier économique pour renforcer les circuits courts, soutenir les entreprises de la filière et préserver les emplois liés aux activités maritimes.