Eu : découvrir les Villes soeurs autrement avec Les Bronzés du Nord

Remontés du Var pour des raisons familiales, Sabrina et Hubert Lefebvre à la tête des Bronzés du Nord ont posé leurs valises à Eu, à côté du lycée Anguier. Epaulés de leur fils Yoann, ils proposent depuis Pâques d’explorer le littoral, Eu et sa forêt autrement. L’ambition est de proposer une immersion authentique, fun et écologique pour découvrir la beauté brute de la région.



En quad, quadbike ou à pied

Pour cela, ils ont investi dans huit quad électriques et six quadbike. Ainsi, ils ont mis en place une balade guidée en quad électrique de deux heures menant leurs clients notamment devant le château Louis-Philippe et la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu avant de rejoindre les hauteurs du Tréport : «C’est le point de vue, assure Hubert Lefebvre, qui connait bien le secteur pour y avoir déjà vécu avec sa femme et son fils. Nous avons les plus hautes falaises de craie d’Europe. On est gâtés. Les gens peuvent prendre de belles photos».

Ensuite, la troupe passe devant les restaurants pour rejoindre l’ancienne mairie du Tréport, dont les murs sont peints, pour une nouvelle séance photos. Direction ensuite Mers-les-Bains avec un arrêt à côté de la gare : «Je leur dis de revenir pour découvrir les belles villas Belle époque avec des bow windows situées dans les rues perpendiculaires au front de mer», ajoute t-il. Puis, c’est le retour à Eu.

Des prestations pour tous les goûts

Les Bronzés du Nord proposent également d’autres prestations comme des randonnées d’une vingtaine de kilomètres alller/retour, accompagnées en quadbike sur l’ancienne voie ferrée Eu-Dieppe, pour une immersion dans des paysages verdoyants devenus sauvages ; des balades nocturnes gourmandes entre Mers-les-Bains et Le Tréport avec dégustation de jus de pomme et de gâteau battu. Sans oublier du laser-game en pleine forêt d’Eu, des escape game urbain et même des olympiades, à relever en équipe. Ce sont 14 épreuves ludiques et sportives idéales pour les groupes, les familles ou les entreprises.

«Le bouche à oreille est très bon, se félicite Hubert Lefebvre, dont l’activité surfe sur la visibilité sans cesse croissante des Villes Soeurs. Nos clients sont des locaux, des parisiens, des nordistes mais aussi des Belges, des Néérlandais. Nous comptons déjà des demandes de belles entreprises de l’agroalimentaire ou du secteur automobile notamment pour des séminaires ou des team-building».