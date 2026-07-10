Les 11 et 12 juillet, le château médiéval de Château-Thierry accueillera une nouvelle édition des Médiévales, l'un des principaux rendez-vous estivaux de l'Aisne. Marché médiéval et artisanal, campements de reconstitution, démonstrations de combats, spectacles équestres, animations musicales, tir à l'arc, lectures et spectacle de feu rythmeront le week-end. Cette édition marque aussi le retour des Filets dans les arbres, après une première phase de rénovation ayant permis la création d'un parcours de 325 m² dans la canopée, accessible tout l'été.

Désormais organisé directement par la Ville après la dissolution de l'association Les Castels, l'événement s'inscrit dans un programme de requalification du château médiéval, appelé à devenir l'un des moteurs de l'attractivité locale. Entre 6 000 et 7 000 visiteurs sont attendus, avec un dispositif renforcé de sécurité, d'accessibilité et d'accueil afin d'accompagner cette forte fréquentation.

Le patrimoine devient un investissement économique

À l'échelle nationale, les collectivités multiplient les investissements dans le patrimoine historique pour stimuler l'économie touristique et renforcer leur attractivité. Les manifestations médiévales constituent désormais de véritables leviers de développement territorial : elles génèrent des retombées pour les hébergeurs, restaurateurs, commerçants et artisans tout en améliorant l'image des destinations. À Château-Thierry, cette stratégie prolonge les investissements déjà réalisés autour du musée Jean de La Fontaine et confirme la volonté municipale de faire du château un équipement structurant capable d'attirer durablement visiteurs, dépenses touristiques et nouvelles activités économiques.