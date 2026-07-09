La Meuse au cœur des mémoires du Grand Est

Dans la Meuse, l’exposition offre une nouvelle lecture de l’histoire locale en mettant en lumière les souvenirs, les paysages et les modes de vie qui ont façonné le département depuis la fin du XIXe siècle. Portée par Image’Est dans le cadre des Cinémathèques du Grand Est, cette initiative s’appuie sur un fonds régional constitué de plus d’1,2 million de photographies et de 20 000 films, permettant de préserver et valoriser des témoignages longtemps restés dans les collections privées. À travers ces archives, les habitants découvrent une mémoire commune qui retrace aussi les évolutions industrielles, rurales et sociales de la Meuse.

Le patrimoine culturel devient un levier territorial

À l’échelle nationale, les projets de valorisation des archives locales illustrent le rôle croissant du patrimoine dans les stratégies d’attractivité des territoires. Au-delà de leur dimension culturelle, ces initiatives participent au dynamisme économique local en renforçant l’image des territoires, en soutenant la fréquentation touristique et en créant de nouveaux supports de médiation auprès des habitants.