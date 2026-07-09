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En bref

La Meuse au cœur des mémoires du Grand Est

L’exposition itinérante «Petites histoires, Grand Est» part à la rencontre des habitants de la région à travers des archives privées et des récits du quotidien. À l’occasion des 10 ans du Grand Est, ce projet valorise un patrimoine collectif mêlant images, films amateurs et créations contemporaines. La tournée traversera les dix départements, dont la Meuse, pour raconter les transformations sociales, culturelles et économiques du territoire.

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© Laroye, Image'Est.

© Laroye, Image'Est.

Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 9 juillet 2026 - Mis à jour le 9 juillet 2026

Dans la Meuse, l’exposition offre une nouvelle lecture de l’histoire locale en mettant en lumière les souvenirs, les paysages et les modes de vie qui ont façonné le département depuis la fin du XIXe siècle. Portée par Image’Est dans le cadre des Cinémathèques du Grand Est, cette initiative s’appuie sur un fonds régional constitué de plus d’1,2 million de photographies et de 20 000 films, permettant de préserver et valoriser des témoignages longtemps restés dans les collections privées. À travers ces archives, les habitants découvrent une mémoire commune qui retrace aussi les évolutions industrielles, rurales et sociales de la Meuse.

Le patrimoine culturel devient un levier territorial

À l’échelle nationale, les projets de valorisation des archives locales illustrent le rôle croissant du patrimoine dans les stratégies d’attractivité des territoires. Au-delà de leur dimension culturelle, ces initiatives participent au dynamisme économique local en renforçant l’image des territoires, en soutenant la fréquentation touristique et en créant de nouveaux supports de médiation auprès des habitants.