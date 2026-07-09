Repris en octobre 2024 par le groupe hôtelier rémois APC Hôtels, l’hôtel Le Picardy, situé au cœur de Saint-Quentin (Aisne), amorce une nouvelle phase de sa stratégie de développement économique. L'établissement quatre étoiles, qui comporte vingt-huit chambres dont quatre appartements, vient de finaliser la transformation complète de ses anciennes cuisines en un espace bien-être haut de gamme baptisé «Spa Écrin».

Cet investissement d'environ 200 000 euros vise explicitement à capter une nouvelle clientèle de loisirs et à dynamiser l'activité globale durant les week-ends. Ces périodes sont en effet structurellement plus calmes pour ce site de centre-ville, qui affiche pourtant un excellent taux d'occupation annuel moyen de 80 % en semaine grâce à la clientèle d'affaires.

Collaborer avec des professionnels locaux

L’infrastructure, opérationnelle depuis le début du mois de juin 2026, comprend trois cabines privatives dotées chacune d'un jacuzzi relaxant et d'une douche sensorielle aux huiles essentielles, complétées par un sauna partagé et une cabine dédiée aux massages. Pour l'exploitation de ce nouveau service, la direction de l'établissement s'appuie sur un modèle de flexibilité locale en collaborant étroitement avec des professionnels du secteur saint-quentinois. Afin de maximiser la rentabilité de cet investissement conséquent, le spa adopte de larges amplitudes horaires en ouvrant sept jours sur sept, de 9 heures à 1 heure du matin.

Renforcer son ancrage économique

Au-delà de l'enrichissement direct de l'offre de séjour via des packages combinés nuitée et bien-être, l'enjeu stratégique consiste à positionner l'établissement comme une destination d'évasion à part entière pour les résidents de l'agglomération. Le Picardy, qui emploie actuellement une dizaine de salariés en équivalent temps plein (ETP), décline cette logique d'ouverture vers l'extérieur à travers ses autres services, à l'image de son bar accessible à tous et de son espace de cotravail. Intégré au réseau de la coopérative Best Western Plus, l'hôtel entend ainsi anticiper l'évolution de la concurrence hôtelière locale et renforcer durablement son ancrage économique à l'échelle régionale.