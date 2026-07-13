Château-Thierry : L'hôpital lance un nouveau site internet

Un nouveau site internet pour le centre hospitalier Jeanne de Navarre. Conçu avec l’implication active des équipes et des professionnels de santé de l’établissement, ce nouveau site est le fruit d’un travail collectif visant à proposer une information claire, fiable et régulièrement actualisée. Il souhaite offrir aux usagers, patients, familles et partenaires une expérience de navigation plus moderne, intuitive et accessible. Ainsi, les visiteurs auront un accès simplifié à l’ensemble des pôles, services et spécialités du Centre hospitalier.

Renforcer la proximité avec le public

Le site accessible à la même adresse, permet de retrouver les actualités de l’établissement, suivre les projets en cours et s’informer sur les événements qui rythment la vie hospitalière. À travers ce nouvel outil digital, le Centre hospitalier souhaite renforcer la proximité avec les patients et le grand public, en mettant à disposition une information accessible et adaptée aux attentes de chacun. Ce nouveau site s’inscrit pleinement dans la volonté de l’établissement d’améliorer l’accompagnement des usagers et de faciliter leurs démarches tout au long de leur parcours de soins.