Seine-Maritime : le Département reçoit le Grand Prix de la santé 2026

Le Département de la Seine-Maritime a reçu le Grand Prix de la santé 2026 pour sa politique en faveur de l'accès aux soins. Cette reconnaissance met en avant les initiatives développées par la collectivité pour accompagner les acteurs locaux et construire des réponses adaptées aux difficultés rencontrées par de nombreux territoires.

Face aux tensions liées à la démographie médicale, le Département accompagne les projets visant à renforcer l'offre de soins de proximité et à faciliter l'accès des habitants aux professionnels de santé.

Cette stratégie répond à un enjeu majeur pour les communes urbaines comme rurales : maintenir un service essentiel tout en renforçant l'attractivité du territoire. Au-delà de la dimension sanitaire, la présence d'une offre médicale adaptée devient un facteur déterminant dans les choix d'installation des familles, des actifs et des entreprises.

