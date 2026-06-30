Canicule : le plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux de Moselle

Après plusieurs jours de canicule, les hôpitaux mosellans passent en mode de crise. L'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est et la préfecture de la Moselle ont déclenché, le 27 juin, un plan de mobilisation territoriale demandant à tous les établissements de santé du département d'activer leur plan blanc. Une décision motivée par la forte hausse des passages aux urgences et des appels au Samu, dans un contexte où les températures extrêmes mettent à rude épreuve les personnes les plus fragiles.

Au centre hospitalier régional Metz-Thionville, la pression est particulièrement forte. Les urgences ont enregistré une hausse de 20% de leur fréquentation en quelques jours, tandis que les appels au centre de régulation ont bondi de 40%.

Un dispositif pour renforcer les capacités hospitalières

Le plan blanc permet aux établissements de santé de s'adapter rapidement à une situation sanitaire exceptionnelle. Il autorise notamment le rappel de personnels, l'ouverture de lits supplémentaires, le report d'interventions non urgentes ou encore une meilleure coordination avec les établissements médico-sociaux et l'hospitalisation à domicile.

La Moselle n'est pas un cas isolé. Plusieurs régions françaises ont activé ce dispositif ces derniers jours, notamment l'Île-de-France, confrontée elle aussi à une activité qualifiée d'«exceptionnellement élevée» dans les services d'urgence.

À l'échelle nationale, cette vague de chaleur, l'une des plus intenses jamais enregistrées en juin, a entraîné une forte augmentation des sollicitations du système de santé et les premiers signes de surmortalité liés à la canicule, confirmant la pression exercée sur les hôpitaux français.

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