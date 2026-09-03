Dans le cadre des Semaines européennes du développement durable, Le CHU de Rouen organise son premier colloque Transition écologique consacré à la résilience du système de santé. La rencontre se tiendra le 22 septembre, de 9h à 16h30, dans l’amphithéâtre Lecat de l’hôpital Charles Nicolle, à Rouen et réunira les professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, ainsi que les partenaires.

Cette journée s’intéressera notamment à l’évolution des approvisionnements en médicaments et aux moyens de garantir la continuité des soins dans un contexte marqué par des ressources limitées. Les impacts du changement climatique sur la santé et l’anticipation des situations sanitaires exceptionnelles seront également au cœur des échanges.

Anticiper les fragilités du système de santé

La matinée sera consacrée aux échanges et débutera par une conférence de Clémence Marque, docteure en pharmacie, chercheuse en résilience sanitaire à l’Université de Lausanne et autrice de l’ouvrage «Faire sans – les pénuries de médicaments qui menacent notre santé».

Une table ronde réunira ensuite Clémence Marque, Arnaud Cretot, de NeoLoco et du réseau Transition écologique des établissements de santé (Teled), Benoît Laignel, du projet Transition et du Giec Normand, ainsi qu’Anne Thierry, du CHU de Rouen.

L’après-midi sera consacré à des ateliers participatifs. Les participants pourront notamment réfléchir au concept «one health», qui appréhende la santé humaine, animale et environnementale de manière globale, ou encore travailler sur le futur du CHU avec l’atelier prospectif «CHU 2035». Près de 180 participants sont attendus.

Inscription gratuite et obligatoire sur le site du CHU de Rouen.