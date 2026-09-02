Le Centre Hospitalier William Morey (CHWM), à Chalon-sur-Saône, participera à la Semaine nationale de la sécurité des patients, organisée du 14 au 18 septembre. L’édition 2026 porte sur la sécurité des soins pour les personnes atteintes de pathologies chroniques. Elle s’inscrit dans le thème de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «Soins sûrs à vie !». Diabète, cancers, maladies cardiovasculaires ou respiratoires et troubles psychiques peuvent nécessiter des suivis de longue durée, impliquant plusieurs professionnels et lieux de soins.



Le CHWM proposera une rencontre ouverte au public mardi 15 septembre, de 14h00 à 17h00, dans son hall. Les visiteurs pourront découvrir différents dispositifs liés à la qualité et à la sécurité des parcours de soins. Parmi eux figurent l’éducation thérapeutique du patient, Mon espace santé et le Dossier Médical Partagé, ainsi que la CPTS du Chalonnais et les infirmiers en pratique avancée.

Mieux coordonner les parcours

Les équipes et partenaires présenteront également HOPCARE, TOMO, la pair-aidance et le rôle des représentants des usagers. L’objectif est d’expliquer les mécanismes qui permettent de mieux coordonner les prises en charge et de sécuriser le suivi des patients dans la durée. Le partage des informations entre professionnels et l’implication des personnes concernées seront également abordés. La journée se déroulera au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.