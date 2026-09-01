À Amiens, le BTP CFA accueille le Roadshow Mes Tips Santé le 7 octobre

Le BTP CFA Picardie, sur son site d’Amiens, accueillera mardi 7 octobre 2026 le Roadshow Mes Tips Santé, le village itinérant de l’Assurance Maladie consacré à la prévention. Plusieurs centaines d’apprentis, de lycéens et de jeunes âgés de 16 à 25 ans sont attendus pour cette étape nationale.



La journée abordera plusieurs enjeux liés à la santé et à la vie professionnelle. Alimentation, activité physique, santé mentale, premiers secours, addictions et accès aux droits seront notamment au programme. L’objectif est de donner aux jeunes des repères pratiques pour mieux prendre soin de leur santé au quotidien.

Un partenariat pour les apprentis

L’événement sera également marqué par la signature d’une convention nationale entre la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et le CCCA-BTP. Cet accord vise à renforcer les actions de prévention et l’accompagnement des apprentis dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.



Si les animations s’adressent principalement aux 16-25 ans, l’initiative entend aussi mobiliser les professionnels et anciens apprentis du réseau Les Vieilles Pierres. Ils sont invités à transmettre l’information aux jeunes susceptibles d’en bénéficier.