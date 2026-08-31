Ce dispositif novateur sert de passerelle directe entre le premier employeur de Bourgogne et le tissu entrepreneurial régional. En s'ouvrant aux entreprises, fondations, associations et particuliers, le CHU Dijon Bourgogne ambitionne de financer des initiatives d’intérêt général qui échappent aux circuits de l’assurance maladie. Le catalogue de projets, conçu à partir des réalités opérationnelles des équipes soignantes, s'articule autour de cinq priorités majeures : la recherche médicale, l'innovation technologique, la prévention, l'amélioration des parcours de soins et le bien-être des patients.

Une alliance public-privé déjà plébiscitée par les patrons locaux

Pour assurer le succès de cette ingénierie financière, l’établissement hospitalier s'est entouré de cofondateurs industriels majeurs, à l'instar de PROTEOR, Eiffage et la Fondation URGO. La dynamique territoriale est solidement ancrée grâce au soutien de réseaux patronaux et financiers clés tels que le MEDEF Côte-d'Or, le Réseau Entreprendre, BFC Angels ou encore la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté. Des structures comme le club de football DFCO et des acteurs de la HealthTech locale comme Crossject s’engagent également dans cette démarche de mécénat corporatif.

Les entreprises de la région peuvent dès à présent consulter le catalogue des projets éligibles et s'engager financièrement sur le site officiel du Fonds de Dotation du CHU.







