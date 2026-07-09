L'agence Oise Tourisme dresse un bilan touristique de l'année 2025 dans le département, déterminant l'Oise comme une terre de ressourcement. Dans cette étude, démontrant ce ressourcement comme envie touristique, Oise Tourisme enregistré une hausse remarquable de la fréquentation des campings.



Si le tourisme de séjour est en recul en 2025 - avec une baisse de 5% des nuitées françaises et 8% des nuitées internationales - les campings se distinguent toutefois avec une progression remarquable de 27% de leur fréquentation. «Une évolution qui confirme l’attrait des touristes pour des offres de séjours accessibles, favorisant le ressourcement», constate Brigitte Lefebvre, présidente de Oise Tourisme. Et au total, 97 061 nuitées ont été comptabilisées, soit 5% de la fréquentation régionale.

Une large offre de campings

Cette augmentation a été crescendo d'avril à septembre 2025, avec un pic de fréquentation de 50 299 nuitée au mois d'août. Le taux d'occupation est lui aussi en hausse, s'élevant à 41,3%, soit 5,4 points de plus qu'en 2024, qui suit la tendance régionale (43,2% de taux d'occupation).



Dans cette envie de ressourcement durant les vacances, le camping répond à cette demande, notamment dans un territoire majoritairement boisé. Et le département propose une large offre de ce type d'hébergement. Avec 26 campings, 7 386 lits sont ainsi disponibles, le département concentrant 5% de l'offre régionale. Ce sont les Français qui sont la clientèle principale, à 70%, le reste de la clientèle dans les campings de l'Oise provient surtout des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Belgique.