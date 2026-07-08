Le musée de la Bière de Stenay préserve ses collections historiques

Le musée de la Bière de Stenay a finalisé début juillet une opération dédiée à la restauration de ses plaques émaillées, éléments emblématiques de ses collections consacrées à l’histoire brassicole. Identifiées comme fragiles lors d’une analyse menée en 2024 et 2025, plus de 120 pièces classées en état dégradé ont bénéficié d’un travail minutieux réalisé par deux restauratrices spécialisées dans le métal et l’émail, avec l’appui de l’équipe du musée. Cette intervention doit permettre de prolonger la conservation de ces objets témoins de l’évolution industrielle et commerciale de la bière.

Le patrimoine culturel devient un moteur économique pour les territoires

À l’échelle nationale, les musées implantés dans les territoires ruraux s’appuient de plus en plus sur la restauration et la valorisation de leurs collections pour renforcer leur attractivité touristique. Ces investissements participent au développement de l’économie locale en favorisant la fréquentation des visiteurs, les retombées pour les commerces et l’activité des acteurs du tourisme. À Stenay, la préservation de ce patrimoine contribue ainsi à conforter la place du musée de la Bière comme équipement culturel structurant pour la Meuse.