Le milliardaire français Xavier Niel, propriétaire du groupe télécom Iliad (Free), va débourser 5,1 milliards d'euros à travers un véhicule d'investissement pour devenir le premier actionnaire du groupe de télécommunications britannique Vodafone.

Baptisé Vega, ce véhicule d'investissement va racheter au groupe de télécommunications émirati Emirates Telecommunications (e&), sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires espérée d'ici la fin de l'année, la part de 16,2% du capital de Vodafone qu'il détient. Vega n'a pas l'intention de devenir actionnaire majoritaire de l'entreprise britannique, précise le texte. Le directeur général d'e&, Hatem Dowidar, qui siégeait au conseil d'administration de Vodafone, a démissionné avec effet immédiat, a détaillé le groupe britannique dans un communiqué séparé.

Restructuration

Après une restructuration en profondeur ces dernières années, notamment la cession de ses opérations en Espagne et en Italie ainsi qu'une fusion avec un concurrent au Royaume-Uni, Vodafone est parvenu à réduire ses pertes. Il a ainsi affiché une perte nette de 397 millions d'euros pour son exercice annuel décalé, achevé le 31 mars, contre un résultat négatif abyssal de 4,1 milliards d'euros un an plus tôt, qui s'expliquait notamment par des dépréciations d'actifs.

Outre son vaisseau amiral Iliad, présent en France, en Italie et en Pologne, Xavier Niel détient des participations dans plusieurs opérateurs, en Europe ou en Amérique latine, pour un total de quelque 139 millions d'abonnés et environ 24 milliards d'euros de revenus annuels.