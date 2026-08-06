Une hausse d’un peu plus de 7% (en données publiées) de son CA au premier semestre ! Avec un CA affichant les 124,5 millions d’euros, le groupe lorrain Equasens de Villers-lès-Nancy, spécialisé dans les solutions numériques en santé, annonce une solide performance commerciale.

«Le groupe réalise une bonne performance semestrielle. La Division Pharmagest enregistre une solide croissance organique en France et poursuit activement son développement européen avec un niveau d’activité en progression en Italie tandis que la Division Axiate Link bénéficie pleinement des intégrations de Novaprove et du fonds de commerce DIS», explique Denis Supplisson, le directeur général d’Equasens.

R&D sur l’IA agentique

«Concernant la Division Medical Solutions, elle demeure portée par l’acquisition d'Erevo dont l’offre de classes virtuelles répond avec succès au besoin de formation des professionnels de santé. La contribution du programme Ségur Vague 2 à hauteur de 0,6 M€ est conforme aux attentes sur la période. Le déploiement des nouvelles fonctionnalités devrait se poursuivre au second semestre 2026 et en 2027 sur l’ensemble des Divisions métier et constituer un des relais de croissance du groupe».

Dans le volet perspectives, le groupe annonce intensifier l’intégration de l’Intelligence artificielle (IA) au cœur de ses logiciels métiers tout en poursuivant ses investissements en Recherche & Développement sur l’IA agentique.

«L’objectif est d’automatiser des processus complexes afin d’optimiser la productivité des professionnels de santé utilisateurs de nos solutions».