Trois lauréats dont deux Lorrains ! Le Prix de l’Entrepreneuriat 2026 de l’ICN Business School vient d’être remis, début juin sur le campus parisien de l’école à la Défense.

Jean-Baptiste Castet, étudiant en 1re année de Bachelor, a reçu le prix #ATM pour Lor’Ail, premier producteur d’ail dans la région. Le jeune entrepreneur a rejoint l’exploitation familiale, la Ferme du Plaron à Coincourt en Meurthe-et-Moselle où il a mis en pratique la culture de l’ail acquise lors d’un stage dans le Tarn-et-Garonne.

Sarah Guimbert, étudiante en 1re année de Bachelor a reçu le prix Coup de cœur du jury pour sa reprise de Louloute, une marque de bijoux en céramique fabriqués dans les Vosges fondée par sa mère. Elle s’est formée à la fabrication céramique, a relancé la production. Elle entend créer de nouvelles collections et développer les ventes via son portail louloute.net.

Amen Touati, étudiant en 1re année du programme Grande école, a reçu, lui, le Prix Innovation. Il a cocréé MyCall AI avec Matteo Filiol de Raimond. La start-up développe Martine, une secrétaire digitale pensée pour les artisans du bâtiment.

«Ce Prix de l’Entrepreneuriat illustre parfaitement l’ADN d’ICN Business School : faire dialoguer l’art, la technologie et le management pour donner naissance à des projets innovants», assure David Gegonne, référent entrepreneuriat et professeur au sein du département Stratégie et Entrepreneurial de l’école.

Chaque lauréat a reçu un soutien financier de 2 000 euros du fonds de dotation d’ICN Business School.