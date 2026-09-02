Normandie : les entreprises face au risque de cyberattaques

De 11 heures à midi, Logistique Seine Normandie proposera, avec Normandie Numérique, un rendez-vous en ligne consacré à la cybersécurité des entreprises. Les échanges permettront de revenir sur les principales menaces auxquelles les entreprises sont aujourd’hui exposées, mais aussi sur les nouvelles obligations réglementaires, notamment la directive NIS2. Les intervenants présenteront également les bonnes pratiques à adopter pour renforcer la prévention, détecter plus rapidement une attaque et limiter ses conséquences sur l’activité. Un retour d’expérience de DE RIJKE France permettra enfin d’illustrer ces enjeux à partir d’un cas concret d’entreprise.

Les cyberattaques menacent directement l’activité

Pour les entreprises françaises, la protection des systèmes informatiques dépasse désormais la seule question technique. Une cyberattaque peut perturber l’activité, compromettre des données et entraîner une interruption de certains services. La montée des obligations réglementaires renforce également les exigences auxquelles les entreprises doivent se préparer. Les actions de sensibilisation et de prévention deviennent ainsi un volet de la continuité d’activité, notamment pour les entreprises dépendantes de leurs outils numériques et de leurs échanges informatiques.