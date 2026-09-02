Michel Fournier, ministre chargé de la Ruralité, se rend ce mercredi 2 septembre en Meuse avec un programme qui relie directement services à la population et activité industrielle. À Commercy, sa visite débutera au centre hospitalier, où seront présentés l’espace de radiologie, les projets actuels et futurs de l’établissement ainsi que l’EHPAD. Le ministre poursuivra à la sous-préfecture avec France Services et les dispositifs itinérants, dont la Ruralinette et le Maxilien, avant un échange avec les élus consacré aux enjeux ruraux.

Le déplacement prendra une dimension économique à 16 h 45 avec Safran Albany. Le ministre visitera les ateliers et les différentes étapes de fabrication d’une aube, avant une présentation de l’entreprise et des échanges.

La ruralité face au défi industriel

La visite met en lumière un enjeu qui concerne de nombreux territoires ruraux : leur attractivité ne repose plus uniquement sur la capacité à attirer des entreprises. Elle dépend aussi de la présence de services essentiels, notamment dans la santé et l’accès aux démarches administratives. Pour les employeurs, cet environnement pèse directement sur la capacité à recruter et à fidéliser des salariés. À l’inverse, une offre industrielle structurée peut contribuer à maintenir des emplois et des compétences sur place, tout en faisant vivre un tissu de sous-traitants et de services. En associant, à Commercy, les enjeux de santé et de services publics à la présence de Safran Albany, le déplacement ministériel illustre donc une même problématique : construire un écosystème territorial suffisamment complet pour que l’activité économique puisse durablement s’y développer.