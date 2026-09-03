Bar-le-Duc : le sport et la mobilité au cœur de la rentrée

La Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud et l’Office municipal des sports organisent, samedi 5 septembre de 14 heures à 17 heures, une Fête du Sport et de la mobilité à Bar-le-Duc. Ce rendez-vous de rentrée doit permettre aux habitants de rencontrer les acteurs sportifs locaux, d’échanger avec les bénévoles et de découvrir les différentes disciplines proposées au sein de l’agglomération. Les familles pourront également obtenir des informations sur les dispositifs d’initiation et de mobilité destinés aux enfants, notamment à travers le programme d’éveil sportif porté par l’Office municipal des sports. Pour accueillir les différentes animations, l’événement sera réparti sur quatre équipements de la ville : le pôle tennistique, le gymnase de la Côte Sainte-Catherine, le gymnase de la Fédération et le gymnase Beugnot.

Le sport participe à la dynamique territoriale

Au-delà de la pratique sportive, cette initiative met en avant les dispositifs destinés à faciliter l’accès des habitants aux activités, notamment pour les plus jeunes. L’Office municipal des sports présentera notamment son programme d’éveil sportif. À l’échelle des territoires, le développement d’une offre sportive de proximité constitue également un enjeu d’accès aux équipements, de mobilité et d’animation locale.