Aisne : le bus Aisne-Actifs reprend ses tournées pour l’emploi

Le Bus Aisne-Actifs reprend la route à la rentrée dans plusieurs secteurs de l’Aisne. Dédié à l’insertion, ce dispositif itinérant permet aux habitants de rencontrer directement les équipes chargées de les accompagner dans leur projet professionnel, leur recherche d’emploi ou leur parcours de formation. Les permanences sont programmées dans les secteurs de Laon, Guise, Soissons, La Fère et Hirson.

En septembre, le bus fera notamment étape à Acy, Mont-Notre-Dame, Origny-en-Thiérache, Buire, Chassemy, Vailly-sur-Aisne, Vervins, Aulnois-sous-Laon, Crépy ou encore Marle. Les horaires varient selon les communes, avec certaines permanences organisées le matin et l’après-midi.

L’emploi se rapproche des territoires ruraux

Ce type de permanence répond à un enjeu récurrent des territoires ruraux : faciliter l’accès aux services liés à l’emploi et à la formation lorsque les organismes sont concentrés dans les principaux pôles urbains. En allant directement dans les communes, le dispositif peut réduire les contraintes liées aux déplacements et faciliter le premier contact avec les structures d’accompagnement. Pour les territoires confrontés aux difficultés de mobilité et aux tensions de recrutement, cette présence de proximité constitue également un levier pour rapprocher les actifs des opportunités professionnelles.